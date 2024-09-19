Эксперт Бунина: сейчас для заправки авто нужно 10 тысяч рублей в месяц

Только в 4 субъектах России цена на бензин за неделю снизилась, в 71 регионе наблюдается рост, причем в отдельных областях цена увеличилась на 2-5 рублей за АИ- 95, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

«Вместимость топливного бака легковых автомобилей варьируется от 45 до 100 литров. В среднем стандартный заявленный объем — 50-55 литров, то есть в среднем заправить бак обходится автомобилистам от 3 тысяч рублей, причем расход у всех разных. При этом на практике заправить авто на месяц выходит в 10 тысяч рублей, что немало», — говорит эксперт.

За 9 месяцев 2024 года на 7% выросла цена на АИ-95, что пока в рамках инфляции (по официальным данным, она сейчас составляет 8,74%).

Бензин АИ-92 до конца года останется в рамках нынешних цен (сейчас самая низкая цена на бензин марки АИ-92 в столице составляет 52,19 рубля), а вот рост цены на АИ-95 вполне предсказуем, заключает Бунина.