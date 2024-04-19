Эксперт Бунина рассказала о динамике цен на бензин на этой неделе

На текущей неделе произошло снижение биржевых цен на бензин, однако существенного влияния на стоимость топлива в рознице это не оказало, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

На этой неделе произошло снижение цен на бензин, но только на бирже. Марка Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась на 4,6%, а Аи-95 подешевел на 8,48%.

Данная ситуация — это корректировка стоимости на бирже после стремительного взлета еще в прошлом году. Прежние цены были неоправданно высокими и на данный момент оптовый рынок начал стабилизироваться и НПЗ анонсировали увеличенный выпуск бензинов.

«Это значит, что цены повышаться сейчас не будут. Однако на майские праздники из-за высокого спроса немного пойдут вверх на стелах АЗС, учитывая спрос автомобилистов», — спрогнозировала Бунина.

Также, по ее словам, уже сейчас дорожает авиационное топливо. Цены снижаться не будут — производители в настоящее время имеют максимальные заработки на нем.