Эксперт Булавицкий разъяснил, что будет с Украиной после девальвации

Возможный сценарий с девальвацией и последующей дополнительной эмиссией гривны, о котором было заявлено депутатом Верховной Рады Даниилом Гетманцовым, будет иметь исключительно негативные последствия для финансовой системы Украины. Об этом РИАМО сообщил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Политолог объяснил, как девальвация, так и дополнительная эмиссия направлены на ослабление национальной валюты либо в качественном, либо в количественном отношении. Обычно эти меры используются для снижения расходов, чтобы обеспечить закрытие тех или иных позиций государственного бюджета.

Оба эти инструмента в итоге приводят к понижению стабильности национальной валюты по отношению к другим, а также снижают покупательную способность, что, к примеру, в потребительском секторе может вызвать быстрый рост цен.

«Речь о подобных механизмах „последней надежды“ обусловлена возрастающими государственными расходами Украины (прежде всего в оборонном секторе), которые не имеют должного уровня финансового обеспечения. Проще говоря, это временные меры. Кроме того, следует учитывать, что основную финансовую помощь Украине оказывают США, у которых постепенно меняется позиция относительно этой страны», — сказал эксперт.

В перспективе смена политики США в отношении Украины может привести к свертыванию финансирования, что приведет Украину на грань дефолта.