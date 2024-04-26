Эксперт: большой спрос на акции МТС Банка не приведет к их подорожанию после IPO

Инвесторы в ожидании, что IPO МТС Банка будет востребовано и популярно, подавали большее количество заявок на большую сумму, чтобы получить максимальную аллокацию, то есть удовлетворение заявок на покупку акций, сообщил РИАМО руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

По его словам, спрос показывает, насколько объем денежных средств, выделяемых инвесторами, превышает сумму, которую привлекает эмитент. Это своего рода показатель степени желания инвесторов войти в капитал эмитента на IPO по оговоренным ценам размещения, объясняет эксперт.

«Однако многие ошибочно полагают, что переподписка (количество заявок — ред.) обещает взрывной рост стоимости акций после размещения, что не всегда так. Инвесторы, размещая объем денежных средств в IPO, понимают, что получат аллокацию значительно ниже выделяемого объема средств. В последующем остаток неразмещенного капитала, как правило, не используется для дальнейших покупок после выхода на IPO, если, конечно, у инвестора нет стратегических целей по эмитенту», — отмечает Мейнхард.

Поэтому переподписка на деле не обещает, что акции компании покажут кратный рост после IPO, добавляет он.

«Справедливости ради, МТС Банк получил достаточно дорогую оценку на IPO в сравнении с другими банками РФ», — заключает эксперт.

Сегодня МТС-банк провел IPO по верхней границе ценового диапазона 2500 руб. за акцию. Данное размещение стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов — спрос превысил объем IPO в 15 раз, сообщили в организации.