Эксперт Боланд: на финрынке много ИТ-специалистов с низкой квалификацией

На финансовом рынке сейчас наблюдается дефицит ИТ-специалистов и экспертов по международным расчетам. Однако среди айтишников много таких, которые не обладают необходимым уровнем квалификации для работы в финансовых учреждениях, сообщила РИАМО исполнительный директор Avosend Юлия Боланд.

По ее словам, финансовый рынок сталкивается с острой нехваткой квалифицированных ИТ-специалистов: от разработчиков до тестировщиков и DevOps-специалистов.

Несмотря на то, что на рынке достаточно много специалистов (спасибо многообразным курсам, обучающим ИТ-профессиям), большинство из них оказываются непригодными для работы в банках из-за низкого уровня квалификации, отметила эксперт.

«Кроме того, не хватает специалистов по международным расчетам, так как ситуация с расчетами усложнилась, и нужны новые люди: изобретательные, те, которые умеют вести переговоры с зарубежными фининститутами, устанавливать связи, могут разработать различные нестандартные схемы расчетов в мягких валютах», — заявила Боланд.

По зарплатам финансовый сектор всегда был в топе, одним из самых высокооплачиваемых, но только для определенных профессий: ИТ, продакт-менеджеров, тех, кто работает в главном офисе, добавила эксперт.