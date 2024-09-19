На сегодняшний день оборонно-промышленный комплекс (ОПК) относится к наиболее перспективным секторам российской промышленности, на предприятиях которого трудятся около 2 млн человек. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров.

За последние два года ОПК России многократно вырос, создав новые рабочие места для тысяч людей, и становится драйвером роста российской экономики.

Динамичное развитие военно-промышленного комплекса становится одним из залогов победы в гибридной войне с Западом. Российские оружейники не только развернули масштабное и бесперебойное производство различных видов вооружений, применяемых в рамках специальной военной операции, но и активно способствуют внедрению инновационных научно-исследовательских разработок, производя новейшие образцы военной техники и оружия.

Уже в прошлом году месячные объемы производства в оборонно-промышленном комплексе достигли годовых объемов по сравнению с предыдущим годом. На форуме «Армия-2024» были выставлены отечественные образцы военной техники, зарекомендовавшие себя в ходе спецоперации: боевая машина пехоты БМП-2М с боевым отделением «Бережок», 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Флокс», тяжелая боевая машина зенитного ракетного комплекса «Тор-М2К», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Гибка-С» и др.

«Инженеры-оружейники вносят значительный вклад в повышение безопасности и эффективности наших воинов-защитников. Победа куется не только на поле боя, но и в цехах по производству военной техники, вооружений и боеприпасов. Таким образом, российские оружейники вносят неоценимый вклад не только в отечественную экономику, но и в разгром врага», — сказал Бобров.