Эксперт: бизнес РФ получает рекордное количество мер поддержки от государства

Последние несколько лет по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» бизнес получает всестороннюю поддержку. Это и гранты, и льготные кредиты, и образовательные курсы, и консультационное сопровождение, маркетинг, ребрендинг, регистрация торгового знака и еще много всего. В результате такой поддержки Россия достигла и рекордного количества субъектов МСП в России – 6,5 млн.

Как показывают цифры, фундамент для привлекательности инвестиций в российскую экономику уже заложен: в прошлом году МСП обрабатывающей промышленности привлекли более 530 млрд рублей, высокотехнологичные компании – более 170 млрд рублей, гостиничный бизнес – 25 млрд рублей.

Более того, объем господдержки вырос на 27% и составил 1,6 трлн рублей, а количество получателей выросло до 162 тыс. Такой поддержкой пользуются и самозанятые, число которых достигает почти 10 млн.

«Очевидно, это еще не предел возможностей развития предпринимательской инициативы. Экономика предложений расширяется, а запрос на инновации велик как никогда. Определенно, в этих условиях зародился благоприятный момент, чтобы смело открывать свое дело, выходить на новые рынки, создавать передовые продукты и расширять экономику товаров и услуг в стране», - сказала Майдан.

По словам политолога, продолжать поддерживать предпринимателей в стране – значит развивать все сферы экономики и выходить на новый уровень качества жизни всех граждан.