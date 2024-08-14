Эксперт Астафьев: негативные тенденции в кредитовании могут даже усилиться

В июле банки одобрили только 36,9% заявок на кредиты, что значительно ниже по сравнению с предыдущими периодами. Особенно низкий уровень одобрения был у краткосрочных и необеспеченных кредитов, сообщил РИАМО основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

В первые месяцы 2024 года уровень одобрения потребительских кредитов снизился до 44%, что является минимальным показателем с начала года, напоминает эксперт. К июлю ситуация ухудшилась на фоне ужесточения условий кредитования и повышения ставок. В июле же, по данным НБКИ, банки одобрили только 36,9% заявок на кредиты, что значительно ниже по сравнению с предыдущими периодами.

«Особенно низкий уровень одобрения был у краткосрочных и необеспеченных кредитов, который составил всего 33,9%», — подчеркнул Астафьев.

Что касается ипотечных кредитов, то в июле 2024 года объем их выдачи сократился на 55% по сравнению с июнем, достигнув 348,5 млрд рублей. Количество выданных кредитов также сильно упало — на 56%. Показатели июля 2024 года сопоставимы с июлем 2022 года, отметил эксперт.

Объем выдачи кредитов наличными в июле 2024 года также уменьшился до 620 млрд рублей, что на 3% меньше по сравнению с июнем. Количество выданных кредитов снизилось на 0,2%, однако по сравнению с июлем 2023 года.

Астафьев прогнозирует, что в августе 2024 года продолжится снижение объемов выдачи ипотеки и кредитов наличными, вероятно, на 0,3% больше по сравнению с июлем. Средний размер кредита также может продолжить уменьшаться на 0,2%.

«Ожидается, что текущие негативные тенденции сохранятся или даже усилятся», — резюмировал эксперт.