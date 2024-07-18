Эксперт Андрианов: инфляция в РФ уверенно движется к двузначным значениям

Накопленная инфляция в 2024 году уже почти в два раза выше аналогичного показателя 2023 года. Таким образом, можно ожидать ее движения к двузначным величинам, сообщил РИАМО доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов.

По его словам, за шесть месяцев 2024 года цены в России выросли на 4,5%, то есть накопленная инфляция в текущем году уже почти вдвое выше аналогичного показателя предыдущего 2023 года.

При этом впереди еще половина календарного года и, в том числе, осенне-зимний (отопительный) период, который, как правило, делает основной вклад в общий годовой показатель инфляции.

«Таким образом уже сейчас можно сделать неутешительный вывод — инфляция в России уверенно движется к двузначным значениям. И это только официальная. Реальная инфляция эти двузначные значения уже давно приняла», — сказал Андрианов.

Он подчеркнул, что по имеющимся экспертным оценкам, обычно реальная (социальная, продуктовая) инфляция примерно в 3-4 раза выше показателей официальной инфляции — т. е. 35-40% в год.