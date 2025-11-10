Эксперт Агаева: номинальный рост зарплат не успевает за темпами удорожания жизни

Индексация зарплат на уровень инфляции, которую предлагают провести депутаты, — это недостаточная мера. Чтобы сохранять прежнюю покупательную способность граждан, нужно индексировать зарплаты на 3-4 пункта выше официального уровня инфляции, заявила РИАМО генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

По закону работодатели обязаны индексировать зарплаты не реже одного раза в год. В государственных компаниях процент повышения определятся сверху, а частные фирмы вправе сами решить, на сколько поднять зарплаты. Главное — увеличение зарплаты должно отражать удорожание жизни, отмечает эксперт.

«Номинальные зарплаты россиян растут. Но реальные доходы и покупательная способность граждан не всегда поспевают за темпами удорожания жизни», — констатирует Агаева.

Так, по данным сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, в III квартале 2025 года цены на товары и услуги в среднем выросли на 0,56%, а зарплаты только в Москве поднялись на 1,4%, то есть реальное денежное предложение в вакансиях для москвичей увеличилось менее, чем на один процент.

«Повышение зарплат на уровень инфляции — минимальная мера, но недостаточная. Чтобы сохранять прежнюю покупательную способность граждан, нужно индексировать зарплаты на 3-4 пункта выше официального уровня инфляции», — считает генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

По ее словам, официально зарплаты растут, но это не говорит о росте покупательной способности, потому что сегодня цены поднимаются быстрее, чем оклады россиян.

При этом введение обязательной индексации заработных плат в РФ не реже одного раза в год и в размерах не ниже уровня инфляции за предыдущий год необходимо для защиты сотрудников и их доходов, отмечает эксперт.

«Также официальная обязанность повышать зарплаты не реже одного раза в год во всех компаниях направлена на справедливость на рынке. Бюджетные организации обязаны повышать выплаты, а частные — определяют коэффициент на своё усмотрение. Новый закон уравняет правила», — отмечает Агаева.

Ранее в Госдуме анонсировали подготовку инициативы, которая установит обязательную индексацию зарплат не реже одного раза в год и в размерах не ниже уровня инфляции за предыдущий год.