Экс-министр экономики РФ оценил последствия новых санкций для энергетики

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что возможные санкции, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп, могут привести к снижению экспортных доходов и потере части бюджета, сообщает «ФедералПресс» .

Трамп не исключил введения новых санкций против стран, сотрудничающих с Россией. Он пригрозил 500% пошлинами для государств, покупающих российские энергоресурсы и другие товары.

Бывший министр экономики России, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев рассказал, что подобные меры могут негативно сказаться на доходах бюджета. По его словам, последствия будут зависеть от того, какие отрасли попадут под ограничения.

«В конечном счете это негативно скажется на экспортных доходах и доходах бюджета. Вопрос в том, какая сфера попадет под эти вторичные санкции, какие сектора экономики. Гражданин Трамп нам ответа не дал», — отметил Нечаев.

Он добавил, что, скорее всего, ограничения затронут энергетический сектор. По мнению Нечаева, российские экспортеры смогут найти обходные пути, однако перестройка логистики и поиск новых посредников потребуют времени и приведут к дополнительным расходам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.