Экс-депутат Госдумы сомневается в росте доходов россиян из-за одного фактора

Экс-депутат Госдумы Олег Шеин прокомментировал увеличение числа взятых россиянами микрозаймов за последний год. По его словам, заявления о росте доходов потребителей в России преувеличены, сообщает Инфо24 .

«Причем у россиян еще дополнительно возникла серьезная нужда — помощь пожилым людям, потому что пенсии объективно стремительно сокращаются. Новый проект бюджета, собственно, говорит об этом куда как нагляднее», — добавил Шеин.

По его словам, россияне все чаще прибегают к услугам микрофинансовых организаций из-за ограничений банковских кредитований Центробанком и желания сохранить привычный уровень потребления.

При этом за последние 12 лет задолженность домохозяйств по отношению к доходам, как отметил Шеин, выросла с 7 до 12%.

В 2023 году долг граждан перед банками также вырос на 23,5% при номинальном росте заработных плат в 15%, добавил бывший законодатель.

«То есть задолженность росла в 1,5 раза энергичнее, чем номинальные заработные платы», — утверждает Шеин.