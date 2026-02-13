Экономисты спрогнозировали рост цен на редкие металлы

Экономисты Михаил Беляев и Максим Чирков заявили о скором росте цен на редкоземельные и цветные металлы на фоне увеличения спроса со стороны электроники и ВПК.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что потребление электроники и гаджетов растет ежедневно, развивается искусственный интеллект и вычислительная техника. Кроме того, металлы активно используются в военно-промышленном комплексе.

«Менее редкоземельные, но тоже достаточно востребованные металлы, как кобальт, литий, неодим, германий, селен будут расти, конечно, стремительно в цене. Тем более, учитывая, что их разрабатывается не так много сейчас, потому что они просто не были востребованы. Без мизерного добавления группы редкоземельных металлов определенные изделия просто невозможно изготовить», — пояснил Беляев в эфире радио Sputnik.

Экономист Максим Чирков согласился, что медь демонстрирует хорошие предпосылки к росту. При этом он призвал осторожно подходить к инвестициям.

«Я лично приобретал бы другие активы с большим потенциалом роста… Те же самые цветные металлы росли очень неплохо за последний год, но если мерить их стоимость в растущем против доллара российском рубле, то доходность гораздо ниже, чем многие думают… если говорить о меди, я ожидаю роста», — заключил Чирков.

