Экономисты рассказали о «каркасе» роста экономики для РФ

РБК: российская экономика может расти на 3,5% каждый год

РФ, для того чтобы иметь устойчивое экономическое развитие, нужно добиться среднегодовых темпов роста ВВП не ниже 3,5%. По словам экспертов, «каркасом» для этого можно сделать вложения в инфраструктуру и стимулирование спроса потребителей, сообщает РБК.

Группа экономистов в статье «Россия 2035: новое качество национальной экономики», опубликованной в свежем номере журнала «Проблемы прогнозирования», отметила, что в будущем Россия пока не способна превзойти экономический потенциал соперников. Несмотря на это, специалисты называют, что «психологической победой» могут стать более значимые, чем у ведущих мировых экономик, темпы роста.

Авторы статьи добавляют, что экономическое измерение геополитической борьбы в стране становится ключевым. В первую очередь в ближайшие десять лет необходимо, чтобы среднегодовые темпы экономического роста поднялись на уровень не ниже 3,5%. Это позволит гарантировать минимальный объем, позволяющий одновременно решать различные важные задачи.

В 2023 году ВВП России увеличился на 3,6%.