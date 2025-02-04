Экономист заявил, что пенсии 80-летних россиян вырастут еще и в марте

Кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в 2025 году ожидается рост пенсий для россиян, достигших 80-летнего возраста, на протяжении трех месяцев, сообщает Газета.ru .

В январе пенсии этой категории граждан увеличились на 7,3%, что соответствует прогнозируемому уровню инфляции. В феврале они также будут проиндексированы с учетом реальной инфляции в 9,5%, включая доплату за январь.

«Пенсии граждан, которым исполнится 80 лет в феврале, с марта будут увеличены более чем на 10 тыс. рублей (на 10 221,7 рубля). Это связано с тем, что им будут назначены две выплаты», — добавил Балынин.

Во-первых, фиксированная часть страховой пенсии удваивается — с 8907,7 рубля до 17815,4 рубля. Во-вторых, начиная с 1 января 2025 года, все пенсионеры старше 80 лет получают дополнительную выплату в размере 1314 рублей.

Эксперт отметил, что для получения этих выплат пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений, так как все изменения происходят автоматически.