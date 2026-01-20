Экономист: цифровой рубль может уменьшить использование наличных

Доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина заявила, что внедрение в России цифрового рубля не повлияет на общий объем денежной массы, но баланс между наличными и безналичными расчетами может изменится, сообщает агентство « Прайм ».

Она отметила, что к 2030 году цифровой рубль может уменьшить использование наличных на 5-10%.

При этом спрос на наличные может снизиться в сферах, где имеют значение удобство, скорость и прозрачность: в розничной торговле, госуслугах, платежах между регионами.

По словам эксперта, наличные будут востребованы в сельских районах, среди пожилых групп населения, в условиях низкой цифровой грамотности, а также как средство анонимности и резерва в условиях экономической нестабильности.

В России в 2026 году запланирован масштабный запуск цифрового рубля. Начиная с 1 января, новая форма валюты стала доступна для федеральных бюджетных выплат, включая пенсии и заработную плату бюджетников, однако только по добровольному согласию граждан. По-настоящему массовое распространение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года.

