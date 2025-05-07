Главные риски для бюджета России — дешевая нефть и слишком крепкий рубль. При этом технически ситуация с дефицитом бюджета, который в первом квартале составил почти 2,2 трлн рублей или 1% ВВП, управляема, рассказал MK.Ru управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах.

Российский бюджет сбалансирован довольно жестко. Все нужные предоплаты успешно сделали. Ничто не кажется подозрительным, поэтому большие суммы расходов не должны пугать.

«Главные риски для бюджета сейчас — это дешевая нефть и чересчур крепкий рубль», — сказал Табах.

По завершению года дефицит даже при текущих ценах будет не 0,5% ВВП, как запланировано Минфином, а около 1,5%. Однако от этого никому не будет плохо, поскольку уровень государственного долга низкий.