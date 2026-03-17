Экономист спрогнозировал снижение ставки ЦБ на 1%

Экономист: конфликт на Ближнем Востоке повлияет на курс рубля, но не на ставку

Экономист, юрист и общественный деятель Павел Пенкин заявил, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку и может уменьшить ее на 0,5–1%. Конфликт на Ближнем Востоке, по его оценке, отразится прежде всего на курсе рубля.

«При снижении ключевой ставки будут более доступны кредиты. Понимаем, что реальная ставка по кредитам, конечно же, выше, но, тем не менее, банки хоть и вяло, но реагируют на снижение ключевой ставки», — пояснил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, предпринимательская активность остается низкой, и бизнесу не хватает уверенности в завтрашнем дне. Смягчение политики, по его мнению, поможет экономике вернуться в нормальное русло.

Экономист также отметил влияние конфликта на Ближнем Востоке на валютный рынок.

«Рубль будет плавно дешеветь относительно доллара. Это существенным образом не скажется на потребительской активности и на зависимости с ключевой ставкой, а скорее будет на руку экспортерам», — уточнил Пенкин.

13 февраля совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 15,5% годовых. Следующее заседание по ставке назначено на 20 марта.

