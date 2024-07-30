Экономист Сорокина: с 2025 года льготная ИТ-ипотека может быть продлена

Ранее Минцифры начало обсуждать с Минфином условия продления программы льготной ИТ-ипотеки в стране.

По словам эксперта, льготная ИТ-ипотека работает в РФ с большими перебоями из-за высокого спроса и досрочного исчерпания лимитов. Многие банки несколько раз за время действия этого вида кредита приостанавливали его выдачу на указанном основании. Так как большим спросом ИТ ипотека пользуется в Москве, где верхний предел ипотечного кредита равен 18 млн рублей, то выбор между ИТ-ипотекой и, например семейной, верхний предел которой в городе 12 млн рублей, очевиден.

Она добавила, что в конце этого года действие программы заканчивается, но уже сейчас получить ипотечный кредит по ней почти невозможно. В связи с чем идут консультации о продлении действия ИТ-ипотеки.

«По моему мнению, с нового года программу продлят, так как в условиях цифровой экономики нехватка ИТ специалистов тормозит развитие страны. Однако, скорее всего ИТ ипотека, как и семейная будет направлена на поддержку регионов с соответствующим снижением верхнего лимита льготного кредитования», — считает Сорокина.