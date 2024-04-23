Экономист Сазанова: плата за возврат товаров не должна быть высокой

Взимание платы за возврат товаров — обоснованная мера как для противодействия недобросовестной конкуренции, так и с точки поддержки малого бизнеса, однако она должна быть невысокой, заявила РИАМО доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ, к. э. н. Светлана Сазанова.

Ранее ассоциация игроков рынка e-commerce обратилась к властям с просьбой не запрещать платный возврат товаров и доработать другие положения законопроекта о маркетплейсах.

«Если крупные компании, получающие дополнительные средства от эффекта масштаба, имеют возможность компенсировать потери от издержек, связанных с возвратом товаров, то для мелкого производителя рост таких затрат может быть чреват разорением», — объясняет свою позицию эксперт.

В то же время плата за возврат не должна быть высокой, иначе покупатель будет отдавать предпочтение продавцам, которые такую плату не взимают, подчеркивает она.

«Можно рекомендовать гибкий подход с использованием искусственного интеллекта: вводить или увеличивать плату за возврат товаров покупателю с большим количеством возвратов, а покупателю, редко возвращающему товары, наоборот, плату за возврат снижать или делать его бесплатным», — говорит Сазанова.