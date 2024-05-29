Экономист: россияне смогут покупать товары в Китае, если AliExpress уйдет из РФ

Россияне найдут способы, как купить товар в Китае и доставить его в Россию, если AliExpress перестанет принимать заказы из РФ, сообщил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

Ранее стало известно, что китайская компания Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса: перестала принимать рубли и не позволяет оформить поставку товаров в РФ. Позднее в AliExpress опровергли информацию о приостановке принятия платежей в рублях.

«Если AliExpress ограничит свою работу на рынке РФ, то на пространстве СНГ появится связанная с Alibaba цифровая платформа (например, дочерняя компания), через которую россияне смогут заказывать и оплачивать товары из Китая», — считает Ордов.

Либо этой ситуацией воспользуются российские маркетплейсы Wildberries или Ozon, которые уже успешно вышли на зарубежные рынки и продолжают расширять на них свое присутствие, добавил эксперт.

«Они наладят связи с китайскими производителями, которые будут не прочь воспользоваться услугами посредника для продажи своей продукции в Россию», — отметил он.

При этом экономист не исключает, что из-за возможного удлинения логистического плеча стоимость товаров может в этом случае вырасти, а срок их доставки в РФ — увеличиться.