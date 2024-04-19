Экономист рассказала о последствиях начавшейся в России «революции зарплат»

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Экономист Ведута: «революция зарплат» в России может обернуться инфляцией

Экономист Елена Ведута уверена, что возникшая в России «революция зарплат» не вызовет повышения размера оплаты труда. По ее мнению, в ином случае это может даже обернуться инфляцией, сообщает Общественная Служба Новостей .

Ранее эксперты ЦМАКП сделали вывод, что военные, которые сейчас получают большие зарплаты, в дальнейшем откажутся занимать старые малооплачиваемые рабочие места. Они назвали ситуацию началом долгожданной революции.

Ведута подчеркнула, что не разделяет точку зрения специалистов ЦМАКП.

По ее мнению, зарплаты могут повысить лишь в случае роста производства. Военнослужащих, в свою очередь, никто не станет заставлять вновь заниматься обычной работой, указала она.

«Я не согласна с мнением экспертов ЦПКАМ. Мне кажется, те, кто вернется оттуда, захотят работать, ведь семью кормить нужно», — полагает экономист.

Профессор уверена, что высокие зарплаты участников боевых действий никак не повлияют на повышение жалованья людей на «гражданке».