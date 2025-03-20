Экономист рассказал, на сколько вырастет пенсия 80-летних россиян в апреле

Россиянам от 80 лет пообещали заметную прибавку к пенсии с апреля 2025 г

Пенсионеры, которым в марте текущего года исполнится 80 лет, в апреле получат прибавку в сумме около 14 тысяч рублей, сообщает Газета.ru .

Как рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, сумма пенсии 80-летних россиян увеличится за счет индексаций, проведенных в январе и феврале 2025 года, а также дополнительной фиксированной выплаты в размере 8907,70 рублей и компенсации в 1314 рублей.

Например, если в декабре прошлого года человек получал страховую пенсию в размере 39 987 рублей, то в апреле 2025 года ее размер составит уже чуть более 54 тысяч рублей, что на 14 тысяч рублей больше, то есть рост составит 26%, отметил экономист. Это коснется пенсионеров, которым исполнилось 80 лет.

Средняя пенсия по старости у россиян в феврале текущего года составила 25 тысяч рублей. Для получения страховой пенсии необходимо накопить минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.