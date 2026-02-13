Экономист рассказал, когда РФ и США снова начнут рассчитываться в долларах

Экономист: РФ и США не вернутся к расчету долларами до 2028 года

Возврат России и США к использованию американской валюты в расчетах в течение следующих двух лет представляется маловероятным. Такое мнение высказал помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин, сообщает Газета.ru .

«Вероятность того, что в ближайшие два года доллар снова станет базовой валютой внешнеторговых операций России, крайне мала. С экономической точки зрения это возможно только при полном снятии санкций с финансового сектора и наличии твердых гарантий неприкосновенности резервов, что в нынешней геополитической обстановке выглядит малореалистично. Даже при максимально благоприятном развитии событий период 2026–2028 годов скорее станет временем обсуждений и проработки рамочных условий, а не фактического возврата к доллару», — пояснил Мосягин.

Рассматривая возможные последствия, эксперт предложил разграничивать выгоды для государства и для рядовых граждан. По его мнению, население в краткосрочном периоде могло бы получить доступ к более дешевым импортным товарам, снижение волатильности на валютном рынке и упрощение процедуры международных переводов.

При этом эксперт подчеркнул, что данные положительные эффекты носят временный, тактический характер. В долгосрочной, стратегической плоскости России нецелесообразно восстанавливать прежнюю модель, сконцентрированную вокруг доллара. Ситуация в мире претерпела изменения: механизмы и договоренности, действовавшие до пандемии и начала СВО, более не гарантируют ни эффективности, ни безопасности.

При этом сохраняется устойчивая тенденция к росту государственного долга США, а сосредоточение резервов и платежей в одной валюте повышает риски. Концентрация всех угроз в рамках одной валютной системы противоречит фундаментальному принципу диверсификации и в нестабильных условиях выглядит неразумной с позиции экономической безопасности.

