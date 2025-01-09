Экономист рассказал, как выгодно вложить 1 млн рублей

Экономист, инвестиционный аналитик Александр Разуваев посоветовал, как можно выгодно вложить 1 млн рублей. По его словам, наиболее простой способ — вклад под 21-23% в надежном банке, сообщает Газета.ru .

«Если держать на вкладе 1 млн рублей год, можно заработать 210-230 тыс. рублей, но не забудьте, что теперь проценты по вкладам от 1 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 13% за вычетом необлагаемой суммы. Можно разделить пополам сумму и, допустим, 500 тыс. рублей хранить на депозите, остальное разделить между вложениями в золото и в высоконадежные акции, допустим, ЛУКОЙЛа, Роснефти, Positive Technologies или Сбербанка», — добавил эксперт.

Он также отметил, что доходность от акций с учетом дивидендов может значительно превышать прибыль от банковских вкладов — до 30-40% годовых, но только при благоприятной рыночной ситуации. Разуваев выразил надежду, что в следующем году не произойдет непредвиденных событий, способных резко снизить стоимость активов российских инвесторов.

Экономист подчеркнул, что выбор стратегии зависит от готовности к риску: для тех, кто предпочитает стабильность, оптимальным решением остается размещение средств на рублевом депозите с высокой процентной ставкой.

Однако, если человек склонен к риску, часть капитала можно оставить на депозите, а остальные средства направить на обучение трейдингу или инвестированию. Это позволит зарабатывать за месяц столько, сколько другие получают за год на вкладах.

Разуваев также предложил рассмотреть возможность инвестирования в иностранные активы или валюту через брокеров из дружественных стран. Такой подход, по его словам, поможет минимизировать риски, связанные с возможным ослаблением рубля.