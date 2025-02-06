Экономист рассказал, как удвоить размер вклада к 2030 году

Экономист Балынин: чтобы удвоить вклад, нужно его открыть на 5 лет под 25%

Если сегодня инвестировать 370 тысяч рублей на депозит с процентной ставкой 25% на срок пять лет (такие предложения имеются на рынке), то к началу февраля 2030 года можно ожидать начисление процентов в размере 462,5 тысячи рублей. Таким образом, в начале февраля 2030 года вкладчик сможет получить 832,5 тысячи рублей — это будет сумма вклада в 370 тысяч рублей плюс 462,5 тысячи рублей процентов, отметил эксперт.

Он добавил, что если внести на депозит 583 тысячи рублей под 25% на пять лет, то к тому же сроку можно будет заработать 728,75 тысячи рублей в виде процентов. В данном случае в начале февраля 2030 года вкладчик сможет забрать 1,3 миллиона рублей, заключил Балынин.

20 декабря 2024 года Центральный банк сохранил ключевую процентную ставку на уровне 21% годовых. В прошлом году регулятор трижды повышал ключевую ставку, а в 2023 году — пять раз. До и после заседаний ЦБ российские банки повышали ставки по вкладам. В декабре средняя максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках достигла 22,08%, что является исторически высоким показателем.