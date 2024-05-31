Экономист рассказал, как изменятся ставки по депозитам после заседания ЦБ 7 июня

Дальнейшая динамика ставок по депозитным (как и по кредитным) продуктам во многом будет зависеть от решения руководства ЦБ по ключевой ставке, сообщил РИАМО доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, эксперт Госдумы и ЦБ РФ, академик РАЕН Константин Андрианов.

По его словам, есть 2 наиболее вероятных сценария решения ЦБ по ключевой ставке: либо сохранение на нынешних 16%, либо небольшое повышения в пределах 17%.

Если нынешнее статус-кво с ключевой ставкой сохранится, то и депозитные ставки банков в большинстве своем останутся на существующем уровне. Если же будет повышение ключевой ставки, то можно ожидать и определенного роста ставок и по депозитным продуктам, отметил эксперт.

Однако, во-первых, оно будет крайне незначительным (в пределах 0,5-1%) и не у всех банков. Во-вторых, нужно иметь ввиду, что существует определенный временной лаг между принятием Центробанком решения по ключевой ставке и соответствующей коррекцией депозитных ставок на банковском рынке. Этот лаг составляет в среднем 3 месяца. А это значит, что с очень большой вероятностью летом никаких заметных изменений депозитных ставок не будет, прогнозирует Андрианов.

«Исходя из этого, если вы принимаете решение открыть банковский депозит, то этот депозит не должен быть срочным. Другими словами, этот депозит должен быть без ограничений по времени на снятие. Это даст вам возможность в случае появления более выгодного предложения по банковскому вкладу осуществить соответствующую рокировку и перевести свои денежные средства в другой депозитный продукт или в другой банк», — советует эксперт.