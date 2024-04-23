Экономист раскритиковал введение плавающих ставок по промышленной ипотеке

Введение плавающих ставок по промышленной ипотеке приведет к негативным последствиям для российской экономики, сообщил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Ранее Минпромторг отменил фиксированную ставку по льготной программе промышленной ипотеки и ввел плавающую при условии, что ключевая ставка ЦБ превышает 10%. Это означает существенный рост стоимости кредитов промипотеки — до 9-11% годовых. Также вводятся ограничения для потенциальных заемщиков по сумме выручки.

«Странное решение. Неужели Минпромторг, как и ЦБ, стал мыслить в парадигме перегрева экономики? Большой бюджетной экономии он этой мерой не достигнет, а негативные последствия в виде отсечения многих проектов очевидны. Возможно, Минпромторг решил таким образом возложить на регулятор часть ответственности за экономический рост и модернизацию», — заявил Толкачев.

По его мнению, в результате ужесточения условий по промышленной ипотеке к льготному финансированию будут допущены только самые крупные компании с высокой рыночной властью, что усилит монополизацию экономики и затруднит развитие начинающих бизнесов.

«В целом данная мера идет вразрез с задачами реиндустриализации и модернизации экономики за счет роста инвестиций», — резюмировал экономист.