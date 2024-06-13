Экономист предрек рост цен в России к поздней осени из-за новых санкций США

Экономист: цены в РФ вырастут через 4-5 месяцев из-за санкций против Мосбиржи

Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин считает, что в России вырастут цены на товары и услуги вследствие американских санкций против Мосбиржи. По мнению эксперта, повышения стоимости стоит ожидать осенью 2024 года, сообщает «ФедералПресс» .

По мнению Калугина, теперь весь российский импорт придется закупать за китайские юани. Аналитик отметил, что сейчас нужно выждать 2-3 недели адаптации и наблюдать, как изменится курс национальной валюты КНР.

«Через 4–5 месяцев, ближе к поздней осени, к Новому году появятся ценники по новым курсам. Но люди будут их ждать и повышать цены уже сейчас», — полагает Калугин.

Экономист добавил, что, на его взгляд, курс доллара не претерпит серьезных изменений, в связи с чем ощутимой корректировки стоимости юаня также не произойдет.