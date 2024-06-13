Экономист предрек рост цен в России к поздней осени из-за новых санкций США
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Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин считает, что в России вырастут цены на товары и услуги вследствие американских санкций против Мосбиржи. По мнению эксперта, повышения стоимости стоит ожидать осенью 2024 года, сообщает «ФедералПресс».
По мнению Калугина, теперь весь российский импорт придется закупать за китайские юани. Аналитик отметил, что сейчас нужно выждать 2-3 недели адаптации и наблюдать, как изменится курс национальной валюты КНР.
«Через 4–5 месяцев, ближе к поздней осени, к Новому году появятся ценники по новым курсам. Но люди будут их ждать и повышать цены уже сейчас», — полагает Калугин.
Экономист добавил, что, на его взгляд, курс доллара не претерпит серьезных изменений, в связи с чем ощутимой корректировки стоимости юаня также не произойдет.