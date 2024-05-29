Экономист: повышение налога на прибыль активизирует схемы оптимизации налогов

сегодня в 14:21

Увеличение в РФ налога на прибыль с действующих 20% до 25% с 2025 года вызовет негативную реакцию у представителей бизнеса, сообщил РИАМО руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский.

«Повышение налога на прибыль до 25% бизнес-сообществом будет воспринято негативно», — уверен эксперт.

В частности, есть опасения, что активизируются всевозможные схемы оптимизации налогов в части увеличения затрат — с целью уменьшения прибыли, заявил Переславский.

«В то же время есть надежда, что парламент и президент не одобрят эти изменения», — заключил экономист.