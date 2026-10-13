Экономист посоветовала отложить покупку iPhone 18 до конца осени

Более спокойных цен на iPhone 18 стоит ждать ближе к концу осени и зимой. Покупка в первые недели оправдана лишь желанием получить новинку быстрее, сообщает Газета.ru .

Кандидат экономических наук Лилия Ежова, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, объяснила стартовую наценку дефицитом первых партий, дорогой логистикой и повышенной маржой продавцов. По мере насыщения рынка эта надбавка снижается.

«Нормальная цена на iPhone 18 в 2026 году появится, но под „нормальной“ я понимаю уже не стартовую цену с максимальной премией за новизну, а уровень, который сформируется после появления нескольких устойчивых каналов поставок и конкуренции между продавцами. По спросу я бы пока не делала вывода о провале линейки: первая волна покупателей традиционно активна, но массовый покупатель стал заметно рациональнее. Он сравнивает новую модель не только с прошлогодней, но и с тем iPhone, который уже есть у него в руках», — отметила Ежова.

Прежние модели не обязательно дешевеют после релиза новой. Если поставки конкретной версии сокращаются, а спрос сохраняется, цена может вырасти. На стоимость также влияют курс валют и условия закупки каждой партии.

По словам Ежовой, покупатели скорее ждут снижения цены, если новые возможности не кажутся принципиальными. Интерес к iPhone 18 сохраняется, но ажиотаж не равен массовому спросу.

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