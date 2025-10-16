Экономист поделился прогнозами цен на топливо в России

Экономист Фролов: цены на топливо в октябре в РФ могут вырасти

В октябре 2025 года вероятно увеличение средних цен на топливо в отдельных регионах. В течение недели рост может составить от 2 до 6%. Такой прогноз дал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По словам Фролова, система формирования цен на топливо в России устроена так, что снижение среднегодовых показателей практически невозможно.

Эксперт подчеркнул, что повышение цены связано не с дефицитом топлива, а с теми же факторами, что наблюдались в сентябре–октябре 2023 и 2024 годов. Оптовые цены остаются высокими, причем в силу специфики системы ценообразования они могут превышать розничные.

«И на фоне такой ситуации ряд игроков, особенно крупных независимых сетей, начинают поднимать цены выше тех, которые диктуются в этом регионе крупнейшими федеральными сетями, принадлежащими вертикально интегрированным нефтяным компаниям», — объяснил Фролов в разговоре со Sputnik.

По мнению эксперта, прогнозировать средний уровень повышения цен по стране в настоящее время не имеет смысла, так как на него могут повлиять дополнительные факторы. Однако, если ситуация будет развиваться аналогично 2023–2024 годам, то в ноябре–декабре в некоторых регионах можно ожидать снижения средних показателей. Возможно, даже удастся зафиксировать снижение средних цен, что будет означать снижение цен у независимых игроков до уровня, заданного крупнейшими федеральными сетями, считает Фролов.

Как будет развиваться ситуация на топливном рынке России и когда закончится кризис, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.