Экономист ответил, почему страдает российский экспорт

Экономист Дмитрий Прокофьев рассказал, что снижение товарного экспорта из России на 6% в первой половине 2025 года произошло из-за комплекса внутренних и внешних факторов, сообщает АБН24 .

Как отметил эксперт, геополитическая ситуация продолжает оказывать значительное влияние на потенциал экспорта страны. Так, санкции, ограничительные меры против России затруднили доступ к некоторым рынкам и усложнили логистические связи.

Особенно ярко выражена проблема в сфере энергоносителей и сырья, так как ограничения приводят к снижению объемов экспорта. Также, по мнению экономиста, не малую роль сыграли и мировые ценовые колебания на ключевые экспортные товары такие, как нефть, газ и металлы. А высокие цены в определенные периоды, волатильность рынка и снижение спроса от крупных импортеров могут негативно сказываться на объемах экспорта.

К внутренним факторам специалист отнес снижение производственной активности в некоторых отраслях из-за технологического обновления или сокращения инвестиций и изменение структуры экспорта. В стране начался переход к более сложным продуктам, что требует больше времени и инвестиций, из-за чего временно снижаются объемы.

«Глобальные экономические тенденции — замедление мировой экономики и снижение спроса в ключевых регионах — оказывают давление на экспортные показатели России», — заключил Прокофьев.