Экономист оценил влияние конфликта в Иране на цены
Фото - © Медиасток.рф
Научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке не приведет к росту цен на технику и продукты в России, сообщает «Вечерняя Москва».
Ранее эксперты допустили подорожание продукции Apple, Dyson и других брендов из-за перебоев в логистике: аэропорты Дубая временно приостанавливали работу, а часть поставок шла через ОАЭ.
Георгий Остапкович пояснил, что смартфоны Apple собирают в Китае, поэтому поставщики смогут перестроить маршруты и избежать дополнительных издержек.
«Телефоны компании Apple собираются в Китае. Соответственно, чтобы избежать переплат, связанных с логистикой, будут найдены другие пути для поставок. Осенью продукцию могут сбывать дороже, но это связано не с ближневосточным конфликтом, а с тем, что на рынке появятся новые модели», — пояснил эксперт.
По его словам, аналогичная ситуация касается и другой бытовой техники, которая также производится в Китае. При изменении логистики цены останутся прежними.
Экономист добавил, что подорожания продуктов ожидать не стоит, так как Россия практически не закупает товары напрямую в ОАЭ. При необходимости импорта можно выстроить альтернативные логистические цепочки без существенных затрат.
