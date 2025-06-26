Экономист оценил вероятность повышения налога на проценты по вкладам в России

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин выразил мнение, что вероятность повышения налога на проценты по вкладам в России в ближайшие годы полностью исключена, сообщает Газета.ru .

«Вероятность повышения налоговых ставок по НДФЛ в ближайшие годы полностью исключаю. Никаких предпосылок для подобных корректировок я абсолютно не вижу. Для сохранения сформировавшегося высокого уровня доверия налогоплательщиков к налоговой системе, на мой взгляд, крайне важно обеспечить сохранение установленных в настоящее время подходов к налогообложению доходов физических лиц, в том числе в виде процентов по вкладам. В ближайшие годы никаких решений относительно увеличения налоговых ставок при обложении доходов в виде процентов по вкладам приниматься не будет», — отметил эксперт.

Он пояснил, что в случае сохранения ключевой ставки ЦБ на текущем уровне в 2025 году, налогом будут облагаться процентные доходы, превышающие порог в 210 тысяч рублей. Если же начисленные проценты окажутся в пределах этой суммы или меньше, налоговые обязательства не возникнут. Для примера, если вкладчик получит 225 тысяч рублей процентного дохода, ему придется уплатить налог в размере 1950 рублей в 2026 году, спрогнозировал Балынин.

Экономист добавил, что уплата данного налога осуществляется через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, куда налоговая служба направит уведомление с указанием суммы к оплате.