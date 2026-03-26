Экономист Орлов оценил влияние ставки 15% на доходы россиян

сегодня в 16:15

Профессор, директор курганского филиала Института экономики УрО РАН Сергей Орлов заявил, что снижение ключевой ставки до 15% годовых почти не повлияет на цены, но приведет к удешевлению кредитов и падению доходности вкладов, сообщает «ФедералПресс» .

В Тюменской области цены в январе выросли на 1,47%, в феврале — на 0,88%. На фоне замедления экономики риски нового витка подорожания из‑за решения Банка России эксперт считает минимальными.

«Думаю, принимая во внимание рост неопределенности на внешнем контуре нашей страны и эскалацию международной напряженности, принятое регулятором решение следует оценить как взвешенное», — пояснил Сергей Орлов.

По его словам, снижение ключевой ставки отразится прежде всего на процентах по вкладам и кредитам. В текущих геополитических условиях влияние на курс рубля будет незначительным.

Ставки по займам начнут постепенно снижаться, что повысит доступность кредитов. Одновременно уменьшится доходность депозитов, из‑за чего часть сбережений может перейти в потребление или на фондовый рынок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.