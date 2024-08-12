Экономист Ордов: вероятность сворачивания ипотеки российскими банками высока

По его словам, это может коснуться небольших банков, которые никак не связаны с девелоперами и не участвуют в договорах долевого участия.

«Крупные же кредитные организации, которые активно участвуют в финансировании застройщиков, ипотечные программы не свернут, они неотъемлемая часть строительного цикла. Такие банки не заинтересованы в банкротстве девелоперов и будут всячески помогать им продать жилье, предоставляя покупателям скидки или предлагая снизить процентную ставку», — уверен Ордов.

По его мнению, банки станут более избирательно сотрудничать с девелоперами, они будут игнорировать чужие проекты и использовать только собственную ресурсную базу.

«Это может вызвать хаос на строительном рынке. У застройщиков будет ограничена свобода выбора банков. Это может иметь непредсказуемые последствия для продаж жилья и темпов строительства в будущем», — добавил экономист.

Ранее стало известно, что Почта-банк, занимающийся розничным кредитованием, с сентября сворачивает открытое только год назад ипотечное направление. По уже одобренным заявкам кредиты будут выданы, но прием новых прекращается. Решение связано со сворачиванием части льготных ипотечных госпрограмм.