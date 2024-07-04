Экономист Ордов: таргет по инфляции в 4% наступит не раньше конца 2025 года

Таргета по инфляции в 4% Центробанк достигнет при самом оптимистичном сценарии лишь к концу 2025 года, а может быть и уже в 2026 году, поделился прогнозом с РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что цель по годовой инфляции в России в 4% планируется достичь к середине 2025 года.

«Сценарий, при котором таргета по инфляции в 4% планируется достичь к середине 2025 года, маловероятен, поскольку бюджет у нас по-прежнему дефицитный, и для того, чтобы его сбалансировать, может понадобиться искусственное ослабление рубля, а это уже проинфляционный фактор. Также неизвестно, какие санкции ждут Россию впереди, как они отразятся на инфляции. Сейчас они продолжают ужесточаться», — считает Ордов.

По его словам, таргет по инфляции должен быть всего лишь инструментом, а не целью в экономической политике. А в борьбе с инфляцией можно и растерять весь потенциал для роста ВВП, предупредил экономист.

«ЦБ должен разобраться с тем, хочет ли он роста экономики. Если правительство планирует рост ВВП максимум на 3%, то таргет в 4% — это нормально. Если же мы хотим, чтобы наша экономика выросла за год на 6% и более, то с таргетом в 4% это недостижимо, потому что будет нехватка денежных средств», — объяснил Ордов.