Экономист Ордов рассказал, к чему приведет отмена льготных кредитов для бизнеса

Отмена льготного кредитования для субъектов МСП приведет к тому, что малый и средний бизнес потеряет рабочие места и станет испытывать еще большее конкурентное давление со стороны крупных предприятий-монополистов, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Российские власти рассматривают сворачивание льготных программ кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) из-за увеличения стоимости госсубсидий на фоне непрекращающегося повышения ключевой ставки.

«Это противоречит заявлениям правительства о необходимости увеличения доли МСП в ВВП России, которое возможно лишь при наличии стимулирующих и поддерживающих мер со стороны государства. А альтернативных источников помощи бизнесу нет. Инвестиционный климат ухудшился, поэтому субъекты МСП вынуждены рассчитывать исключительно на свои силы. К тому же у них крайне сложные отношения с банками», — прокомментировал Ордов.

Экономист допускает, что вслед за отменой льготного кредитования для МСП правительство может повысить налоги для предпринимателей, использующих льготные налоговые режимы, а также для самозанятых, что очень сильно ударит по малому и среднему бизнесу.

«Было бы более разумно повысить минимальную ставку по кредитам в рамках субсидий для бизнеса. В условиях монополизированной экономики для МСП нужно вводить дополнительные меры поддержки, а не отменять существующие льготы. Их можно сделать лишь более адресными для жизненно важных отраслей», — считает Ордов.