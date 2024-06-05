Экономист Ордов: ожидать снижения ключевой ставки в сентябре не стоит

В условиях продолжающегося роста инфляции снижение ключевой ставки ЦБ в сентябре маловероятно – скорее стоит ожидать ее повышения на 0,5% или 1%, начиная с июня, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что Банк России в сентябре может приступить к снижению ключевой ставки.

«В снижение ключевой ставки в сентябре не верится. Более того, 7 июня мы, скорее всего, станем свидетелями ее повышения. Такой прогноз дают большинство экспертов», – прокомментировал Ордов.

По его словам, цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка еще не пройден, а значит строить догадки, когда начнется ее смягчение, в настоящий момент бессмысленно.

Экономист отметил, что объем ипотечного портфеля и розничного кредитования у банков вырос, что формирует риски для устойчивости всего финансового сектора РФ.

«Инфляция продолжает усиливаться, и это серьезный аргумент не только для повышения ключевой ставки, но и для ужесточения условий выдачи кредитов. В этом отношении ЦБ попал в тупиковую ситуацию и не очень понимает, что делать. Вроде бы нужно смягчить ДКП, но тогда кредитные «пузыри» раздуются еще больше. А если ужесточить ДКП, то лопнут существующие «пузыри», – считает эксперт.

По его мнению, в сентябре не стоит ожидать снижения инфляции – разве что возможна сезонная продуктовая дефляция после сбора в России урожая, хотя непонятно, каким он будет и сможет ли удовлетворить потребности продовольственного рынка страны.

«А август в России традиционно ассоциируется с ослаблением курса рубля. Если доллар подорожает, то произойдет новый всплеск инфляции. Так что, по всей видимости, можно не рассчитывать на снижение ключевой ставки до конца года», – сделал вывод экономист.