Экономист Ордов: оператор карт «Мир» готовится к внедрению цифрового рубля

Введение единой комиссии в размере 0,5% для погашения займов микрофинансовых организаций (МФО) с карт «Мир» говорит о том, что НСПК уже готовится к внедрению цифрового рубля и стремится расширить свои возможности и влияние, сообщил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ им Плеханова Константин Ордов.

С 1 июля НСПК вводит комиссию 0,5% для погашения займов МФО с карт «Мир». Прежде такие операции считались платежами в адрес торгово-сервисных предприятий и комиссии по ним зависели от типа карты, но теперь для всех типов будет единый тариф.

«Раньше НСПК получала свой доход непосредственно от банков. Но некоторые банки в маркетинговых целях отменяют комиссии за некоторые виды платежей, что не устраивает оператора платежной системы „Мир“. Вполне возможно, что НСПК теперь хочет получать с каждой транзакции фиксированный доход вне зависимости от банков, поэтому и вводит единую для всех комиссию», — считает Ордов.

Он уверен в том, что за цифровыми платежными платформами — будущее.

«Они будут доминировать в финансовой сфере, а банки станут вторичными», — спрогнозировал экономист.