Экономист Ордов объяснил, как эскалация конфликта с Ираном может укрепить рубль

«Если точечный обмен ударами между Израилем и Ираном перерастет в полномасштабную войну, то нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, что приведет к росту доходов российских экспортеров. Это может укрепить рубль вопреки ожиданиям», — прогнозирует экономист.

Он уверен в том, что значительного ослабления рубля не будет в любом случае, поскольку российский Центробанк за последние годы существенно ограничил валютный рынок РФ, так что разгуляться спекулянтам и сыграть на укреплении доллара в России не получится.

По мнению Ордова, традиционная реакция на кризис крупных международных инвесторов — скупать государственные облигации на американском фондовом рынке — может на этот раз не сработать, поскольку многие владельцы капитала могут покинуть американскую биржу и вложить свои деньги в золото или криптовалюту.

«Золото будет дорожать в случае обострения конфликта, поскольку у многих оно ассоциируется с тихой гаванью. Это менее доходный, но более надежный актив, чем акции, которому доверяют», — пояснил эксперт.

Вместе с тем Ордов допускает, что эскалация противостояния Израиля с Ираном может стать спусковым крючком для мирового финансового кризиса, о котором говорят уже два года.