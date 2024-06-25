Экономист Ордов объяснил, для чего Центробанк решил регулировать рынок рассрочки

Регулирование рынка рассрочки сделает более прозрачным отслеживание доходов и расходов населения, что, в свою очередь, позволит выявлять тех, кто по каким-то причинам уклоняется от налогов, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Пресс-служба регулятора сообщила, что Банк России начнет регулировать рынок рассрочки до конца 2024 года.

На сегодняшний день рассрочка остается единственным рынком финансовых операций, который пока не подконтролен и неподотчетен Центробанку, подчеркнул Ордов. Он напомнил, что в прошлом году ЦБ ужесточил регулирование деятельности микрофинансовых организаций (МФО), в результате чего этот рынок стал более клиентоориентированным и прозрачным.

«Рассрочка активно используется для дорогих покупок. Но пользуясь тем, что этот вид сделок сейчас, по сути, никак не регулируется, некоторые продавцы вводят в заблуждение покупателей, не разъясняя им до конца все условия сделки. Это приводит к неприятным последствиям (например, к огромным штрафам) для тех, кто приобрел товар или услугу», – отметил экономист.

Он считает, что регулирование рынка рассрочки снизит количество случаев мошенничества в такого рода сделках, но при этом может быть невыгодно некоторым покупателям, которые намеренно приобретают товары в рассрочку, а не кредит, чтобы скрыть свои реальные доходы и расходы.

При этом остается непонятным, как Центробанк будет администрировать такие сделки, основными участниками которой являются не банки, а физические лица и коммерческие компании, обратил внимание собеседник.

«Регулятор может установить лимит на проценты и штрафы за нарушение условий выплат. А может быть, введет обязательную регистрацию договоров рассрочки для сделок, превышающих определенную сумму», – предположил Ордов.