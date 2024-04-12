Экономист Ордов исключил подорожание золота до 3 тыс долларов за унцию в 2024 г

Подорожание золота до 3 тыс. долларов за унцию в 2024 году маловероятно, поскольку это менее спекулятивный актив, чем криптовалюты, сообщил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

В пятницу цена золота впервые в истории превысила 2,4 тыс. долларов за унцию.

«Золото — это лишь отчасти спекулятивный актив. Цифровые финансовые активы пока распространены недостаточно, и большинство людей склонны доверять привычным инструментам и способам сбережения. Поэтому золото продолжает оставаться консервативным инвестиционным активом, который приносит доходность в среднесрочном промежутке», — заявил Ордов.

Он отметил, что в ожидании мирового финансового кризиса крупный российский и иностранный капитал продолжает выводиться из перегретого фондового рынка и инвестироваться в золото, которое является «антиинфляционным убежищем».

При этом экономист считает, что по мере того, как кризисные ожидания пойдут на убыль и будет развиваться цифровизация в финансовой сфере, золото утратит свою прежнюю ценность. По его мнению, за 5 лет драгметалл может подешеветь до 1,6 тыс. долларов за унцию.

«Кроме того, цена золота начнет снижаться еще и по той причине, что суммарная стоимость всех ценных бумаг и счетов, обеспеченных золотом (ОМС, акций золотодобывающих компаний, ПИФов драгоценных металлов, фьючерсов), гораздо превышает стоимость физического драгметалла. Реального золота меньше, чем обязательств по его предоставлению. И, в отличие от нефти и газа, легко и быстро нарастить объемы его добычи невозможно», — добавил Ордов.