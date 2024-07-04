Экономист Ордов: инфляция достигнет пика не в июле, а осенью

Пик годовой инфляции наступит, по всей видимости, не в июле, а осенью, поскольку грядущее повышение ключевой ставки начнет влиять на инфляционный процесс лишь спустя 2-4 месяца после июльского заседания ЦБ. Об этом сообщил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что годовая инфляция в России достигнет пика в июле, а ее постепенное снижение ожидается с августа — сентября.

«ЦБ ожидает, что инфляция сократится к концу года до 5-6%. Чтобы достичь этого, в июле уже должен сформироваться тренд на ее снижение. Но июль уже наступил, а тренда на снижение цен нет», — констатирует Ордов.

Он отметил, что в августе традиционно происходит снижение цен на продовольствие на фоне сбора урожая и ЦБ считает это значимым антиинфляционным фактором. Укрепление рубля также оказывает антиинфляционное влияние, но влияние изменения ключевой ставки на инфляцию сказывается не сразу, подчеркнул экономист.

«ЦБ уже обещал снижение инфляции в I квартале, но этого не произошло. Регулятор теряет управляемость над инфляционными процессами и способность верно их прогнозировать. И сейчас ЦБ специально нагнетает инфляционную истерию, чтобы оправдать грядущее повышение ключевой ставки, которого не произошло в июне, по всей видимости, по причине того, что Банк России надеялся на то, что инфляция рассосется сама собой, но этого не произошло», — считает Ордов.