Экономист объяснила, почему на прилавках появится сливочное масло из-за границы

Специалист подчеркнула, что в последние годы аграрный сектор России столкнулся с серьезными трудностями, включая сокращение производства молока и молочных изделий. Импортное масло необходимо для удовлетворения растущего спроса.

С введением западных санкций в отношении российских товаров некоторые компании начали искать альтернативные источники для обеспечения своих поставок. Завоз нефти и сырья является ключевой стратегией для восполнения нехватки товаров, уточнила эксперт.

По ее словам, появление импортных товаров прежде всего направлено на улучшение ассортимента в магазинах, особенно в условиях нехватки определенных продуктов. Импортное сливочное масло обеспечивает более высокое качество и лучшие цены по сравнению с местными аналогами. Тем не менее в последнее время россияне все больше ценят продукцию отечественного производства.

«Изменения в международной торговле открыли новые возможности для импорта продуктов из стран, которые раньше не были основными поставщиками. Российские производители начали адаптироваться к новой экономической реальности и налаживать новые связи с иностранными производителями», — добавила Тарасова.

Импорт сливочного масла в России может быть вызван как экономическими причинами, так и изменением предпочтений потребителей в контексте сложившихся условий, заключила экономист.