Экономист объяснила почему дешевеет валюта

Привычная корреляция цен на нефть и курса валюты перестала работать в России. В таких условиях маловероятно, что российские власти будут искусственно влиять на курс рубля, сообщила РИАМО экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

«Для российской экономики нефтегазовые доходы являются критически важными – они составляют около 25% бюджета», — отметила она.

Однако стандартная корреляция между падением цены на нефть и ростом валюты больше не работает: из-за высокой ключевой ставки импортеры перестали ввозить товары в Россию, а значит, сократили покупки валюты. То есть создается навес из предложения: экспортеры ввозят валюту, а купить ее в России некому. Поэтому она дешевеет, объясняет экономист.

«Не стоит ждать моментальной реакции от российских регуляторов. Они уже пересмотрели прогноз по бюджету на 2025 год. В 2025-м дефицит бюджета расширится до 3,8 триллиона рублей против 1,2, прогнозируемых на начало года. Это показывает, что власти пока не планируют искусственно влиять на курс, а, значит, до снижения ставки или реактивации переговоров доллар будет находиться вблизи 80 рублей», — спрогнозировала Гогаладзе.

Однако к концу года российская валюта может ослабнуть и курс доллара составит 90-95 рублей, что позволит компенсировать убытки экспортеров перед налоговым сезоном, добавляет экономист.