Экономист объяснила, когда удаленка выгоднее офиса

Экономист Анастасиади объяснила, почему работа из дома не всегда дешевле офиса

Финансовый аналитик Марина Анастасиади объяснила, что работа из дома не всегда дешевле офиса, а расходы лишь меняют структуру. По ее словам, итог зависит от дохода и привычек сотрудника, сообщает « Вечерняя Москва ».

По данным сети смарт-офисов SOK, 45 процентов сотрудников тратят в офисе 10–20 тысяч рублей в месяц, 14 процентов — до 30 тысяч, а 5 процентов — более 30 тысяч. Основные статьи — транспорт, питание и кофе. Почти половина покупает кофе ежедневно, а четверть — несколько раз в день.

Анастасиади отметила, что главная иллюзия — считать удаленку автоматической экономией.

«Бюджет не исчезает, он трансформируется», — пояснила аналитик.

В офисе значительную часть расходов составляет дорога. Проезд на общественном транспорте обходится в 5–7 тысяч рублей, автомобиль — до 25–40 тысяч с учетом бензина, парковки и обслуживания.

Дома растут коммунальные платежи и траты на интернет — в среднем на 1,5–4 тысячи рублей. Дополнительно появляются подписки на профессиональный софт: от 500 рублей для базовых сервисов до 15–20 тысяч для дизайнеров и IT-специалистов. В офисе такие расходы часто берет на себя работодатель.

Отдельная статья — комфорт. Удаленная работа нередко требует вложений в технику, мебель, спортзал или коворкинг.

«Универсального ответа, что дешевле, нет. Молодой сотрудник без машины может тратить меньше в офисе, а специалист с высокими транспортными расходами — экономить на удаленке», — добавила Анастасиади.

По данным на 2025 год, полностью или частично из дома работают 25 процентов россиян.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.