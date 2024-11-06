Экономист объяснил, что станет с курсом валют после выборов в США

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, могут ли результаты выборов в США отразиться на курсах валют, сообщает «Вечерняя Москва».

По мнению экономиста, выборы президента не оказывают влияния на курс доллара или рубля — данные события не имеют взаимосвязи. Валютный курс определяется основными экономическими показателями, такими как общее состояние экономики и внешняя торговля, а не выборами главы государства или самим процессом голосования.

«Приход новой политической фигуры не меняет состояние экономики в одночасье. А раз это не происходит мгновенно, то и курс валют резко измениться не сможет», — добавил эксперт.

Тем не менее, Беляев не исключил, что в будущем может произойти краткосрочное колебание валютного курса в ту или иную сторону, он, впрочем, быстро стабилизируется. Даже если такие изменения и произойдут, они не будут катастрофическими и окажутся довольно незначительными.

Аналитик отметил, что для большинства людей это будет практически незаметно — лишь предприниматели и торговцы почувствуют данные изменения, и то недолго. Затем ситуация быстро вернется к первоначальным значениям, считает эксперт.