Экономист назвал причину продления запрета на вывоз бензина из России

Профессор, доктор экономических наук, председатель совета Общероссийской общественной организации потребителей (ОООП) «Финпотребсоюз» Игорь Костиков связал продление запрета на вывоз бензина из РФ с непрекращающимся давлением на топливные цены внутри страны, сообщает Общественное Телевидение России .

По его мнению, внутренние цены на топливо могут негативно повлиять на российскую экономику, в связи с чем властям нужно решить все вопросы в данной сфере.

«Правительству необходимо разобраться с долгосрочной политикой в этой области, поскольку с учетом протяженности территории нашей страны и сельскохозяйственных площадей затраты на топливо являются значимым налогом на всю экономику», — считает эксперт.

Костиков также полагает, что Россия нуждается в урегулировании цен на бензин и иное топливо, исходя из интересов экономического роста. По его мнению, в силу этой причины эмбарго будет сохраняться еще долго.